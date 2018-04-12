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Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе Минэкономразвития Улюкаеву
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    Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе Минэкономразвития Улюкаеву

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    Мосгорсуд смягчил приговор экс-главе Минэкономразвития Улюкаеву

    Москва, 12 апреля. Московский городской суд оставил в силе приговор экс-министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Адвокаты бывшего министра в ходе заседания попросили оправдать Улюкаева или дать ему условный срок.

    «Приговор изменить: исключить из резолютивной части приговора указание на запрет занимать должности на государственной службе. В остальном приговор оставить без изменения», — огласила решение судья.

    Мосгорсуд на судебных слушаниях в четверг, 12 апреля, допросил свидетеля по делу Улюкаева главу компании «Роснефть» Игоря Сечина. Невзирая на просьбу защиты, допрос прошел за закрытыми дверями. Судья сослалась на то, что вопрос о покупке акций «Башнефти» является коммерческой тайной. Допрос длился в течение часа, затем слушания продолжились в отрытом режиме.

    Экс-главу Минэкономразвития РФ Улюкаева задержали в ноябре 2016 года, когда он, согласно версии следствия, получал крупную взятку в офисе «Роснефти». Представитель Следственного комитета отмечала, что до этого ФСБ наблюдала за Улюкаевым.

    Судебный процесс по делу Улюкаева длился 12 месяцев, а в декабре минувшего года Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в том, что он получил взятку в 2 млн долларов от Сечина. Улюкаев вину не признал и подал апелляцию.

    Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 130 млн рублей.

    Автор: Дана Балан
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