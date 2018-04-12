Рябков призвал отправить миссию ОЗХО в сирийскую Думу, а не играть «военными мускулами»

Москва, 12 апреля. Необходимо прекратить играть «военными мускулами» и отправить миссию ОЗХО в сирийскую Думу, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков призвал как можно скорее направить в сирийскую Думу специалистов ОЗХО, чтобы они начали работу на месте так называемой «химической атаки». Он отметил, что движение в этом направлении уже началось, однако оно еще достаточно медленное. Российский дипломат призвал «форсировать этот процесс».

«Мы настаиваем, что те, кому не терпится продемонстрировать «военные мускулы», должны в очередной раз взглянуть на ситуацию с точки зрения того, какие действия на сегодня императивны», — приводит слова заместителя главы МИД РФ ТАСС.

Напомним, западные СМИ распространили сообщение о якобы «химической атаке» в Думе. Журналисты проигнорировали неоднократные заявления сирийский властей о том, что воюющие в САР боевики обладают таким оружием. Остался без внимания и тот факт, что весь арсенал химического оружия, который имелся в распоряжении Дамаска, был вывезен и утилизирован под присмотром ОЗХО. США без предоставления каких-либо доказательств вины сирийских властей переложили ответственность за произошедшее на Дамаск и объявили угрозу массированного удара по САР.