Прокуратура США расследует новые обвинения против Кевина Спейси

Лос-Анджелес, 12 апреля. Окружная прокуратура Лос-Анджелеса начала расследование сексуальных домогательств со стороны актера Кевина Спейси по новому иску, сообщает Reuters со ссылкой на прокурора Грега Рислинга.

Данное дело связано с инцидентом при участии Спейси, который произошел в далеком 1992 году. Другие детали не разглашаются.

Напомним, что в прошлом году более 30 мужчин заявили о том, что стали жертвами нежелательных сексуальных действий со стороны Спейси. Одним из них оказался актер Энтони Рэпп. По его словам, Спейси пытался заняться с ним сексом, когда ему было всего 14 лет. После этого Кевина уволили из шоу «Карточный домик», производством которого занимается стриминговый сервис Netflix.