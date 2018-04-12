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Прокуратура США расследует новые обвинения против Кевина Спейси
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    Прокуратура США расследует новые обвинения против Кевина Спейси

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    Прокуратура США расследует новые обвинения против Кевина Спейси

    Лос-Анджелес, 12 апреля. Окружная прокуратура Лос-Анджелеса начала расследование сексуальных домогательств со стороны актера Кевина Спейси по новому иску, сообщает Reuters со ссылкой на прокурора Грега Рислинга.

    Данное дело связано с инцидентом при участии Спейси, который произошел в далеком 1992 году. Другие детали не разглашаются.

    Напомним, что в прошлом году более 30 мужчин заявили о том, что стали жертвами нежелательных сексуальных действий со стороны Спейси. Одним из них оказался актер Энтони Рэпп. По его словам, Спейси пытался заняться с ним сексом, когда ему было всего 14 лет. После этого Кевина уволили из шоу «Карточный домик», производством которого занимается стриминговый сервис Netflix.

    Автор: Алексей Громов
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