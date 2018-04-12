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МИД РФ считает любое силовое решение конфликта в Сирии недопустимым
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    МИД РФ считает любое силовое решение конфликта в Сирии недопустимым

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    МИД РФ считает любое силовое решение конфликта в Сирии недопустимым

    Москва, 12 апреля. Россия категорически не приемлет любые заявления об ударах по Сирии, считая неприемлемым силовой вариант решения сирийского вопроса. Такое заявление сделала в ходе брифинга для СМИ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что недопустимость силового решения конфликта в Сирии является вопросом не только российской позиции — данный вопрос был согласован в Совете безопасности ООН.

    «Мы считаем любое силовой решение конфликта в Сирии недопустимым», — подчеркнула представитель дипломатического ведомства.

    Захарова отметила, что заявления президента США Дональда Трампа и других представителей стран Запада об атаке на Сирию идут на руку боевикам действующих в Сирии террористических организаций.

    «Подстегивают боевиков ли заявления об атаке? Да. Воодушевдяют ли экстремистов? Безусловно», — заявила Захарова.

    Россия, отметила она, полагается для урегулирования в Сирии на женевский и другие дипломатические процессы переговоров.

    Автор: Валентин Меликов
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