МИД РФ считает любое силовое решение конфликта в Сирии недопустимым

Москва, 12 апреля. Россия категорически не приемлет любые заявления об ударах по Сирии, считая неприемлемым силовой вариант решения сирийского вопроса. Такое заявление сделала в ходе брифинга для СМИ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что недопустимость силового решения конфликта в Сирии является вопросом не только российской позиции — данный вопрос был согласован в Совете безопасности ООН.

«Мы считаем любое силовой решение конфликта в Сирии недопустимым», — подчеркнула представитель дипломатического ведомства.

Захарова отметила, что заявления президента США Дональда Трампа и других представителей стран Запада об атаке на Сирию идут на руку боевикам действующих в Сирии террористических организаций.

«Подстегивают боевиков ли заявления об атаке? Да. Воодушевдяют ли экстремистов? Безусловно», — заявила Захарова.

Россия, отметила она, полагается для урегулирования в Сирии на женевский и другие дипломатические процессы переговоров.