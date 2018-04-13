Сирия, 13 апреля. Полевые командиры «Джейш Аль-Ислам»***** оставили свои «спящие ячейки» в Восточной Гуте перед выходом из района. Бои между ИГ1 и «Джебхат ан-Нусрой»***1 на западе провинции Даръа значительно ожесточились. Курды разместили новые бронемашины у линии разграничения с САА за Евфратом, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли урон отрядам «Тахрир аш-Шам» в ходе перестрелок в Северо-восточной Латакии.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): устанавливает минометные заграждения на линии соприкосновения с армией САР в провинции Даръа; провела переговоры с возможными новыми союзниками на юго-западе Сирии; перебрасывает танки, БМП и зенитные установки к городу Кафр Зета в преддверии контрнаступления против САА.

«Джейш Аль-Ислам»: оставила свои «спящие ячейки» в Восточной Гуте перед выводом сил в Идлиб и на север САР.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 атакует позиции «Тахрир аш-Шам», рассчитывая отбить город Нава на западе от Даръа.

Курды: разместили новые бронемашины у линии разграничения с войсками САР за Евфратом в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Бандформирования группировки «Джейш Аль-Ислам» прекратили военные действия на территории Восточной Гуты и в настоящее время завершают вывод своих отрядов из Думы и окрестностей. Сейчас вся территория бывшего анклава боевиков находится под контролем Сирийской арабской армии (САА). Однако ряд полевых командиров «Джейш Аль-Ислам» пытаются провести легализацию части радикалов и создать «спящие ячейки» террористов на освобожденной правительственными силами территории, передают военные источники новостного портала Damascus Now. Предполагается, что именно подобная подпольная бандгруппа накануне вечером открыла огонь над головами участников демонстрации в поддержку Башара Асада в Гуте и затем ранила троих журналистов из РФ, выпустив веерную очередь из автоматов по автобусу с представителями российских СМИ.

Провинция Латакия

Боевики террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и подконтрольных группировок дважды обстреляли опорные пункты правительственных сил САР и близлежащие жилые кварталы на северо-востоке провинции Латакия. Огонь велся со стороны поселений Ат-Туффахия и Клаба по близлежащим прифронтовым районам, подконтрольным САА, в том числе по предместьям города Ройсет Рушу, сообщает на своей странице в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. К счастью, никто из сирийских военнослужащих и местных жителей не пострадал. Правительственные войска, в свою очередь, открыли огонь по объектам террористов из танков, нанеся «Джебхат ан-Нусре» и ее союзникам серьезный урон. Более точные данные о потерях «Тахрир аш-Шам» в настоящее время устанавливаются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские вооруженные формирования из Демократических сил Сирии (SDF)**** не прекращают активность на линии разграничения с сирийской армией и проправительственными отрядами на восточном побережье Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Согласно информации новостного Twitter-канала (@Syria_Hezb_Iran), радикалы продолжают мероприятия по увеличению количества огневых средств на своих опорных пунктах, в том числе за счет размещения бронемашин американского производства. Напомним, при поддержке США курды смогли захватить крупнейшие в САР нефтяные месторождения к юго-востоку от Дейр-эз-Зора и теперь, согласно многим военным экспертам, намереваются полностью выдавить сирийские войска с восточного берега реки, дабы безраздельно контролировать все территории за Евфратом.

Провинция Даръа

Вооруженное противостояние между отрядами «Джебхат ан-Нусры» и группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», за расширение подконтрольных территорий в юго-западных провинциях САР приобретает ожесточенный характер. Главари ИГИЛ намерены установить контроль над ключевым городом Нава, который является стратегически значимым транспортным узлом, связывающим подконтрольный исламистам запад Даръа с позициями на Голанских высотах в соседней Эль-Кунейтре. Наиболее тяжелые столкновения в настоящий момент продолжаются на окраинах населенных пунктов Аш-Шейх Саад и Хейт, сообщает информационный канал в сети Twitter (@SyriaWar2). Кроме того, в Наве полевые командиры «Тахрир аш-Шам» провели переговоры с боевиками местного исламистского формирования «Лива Амут-Хуран», предложив вариант возможного ведения совместных боевых действий против ИГ в регионе.

Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» не прекращают активность у линии разграничения с войсками САР. По информации военного источника в Twitter (@watanisy) боевики осуществили переброску противопехотных и противотанковых мин к прифронтовому городу Кафр Наседж с целью установки минных заграждений на возможных линиях продвижения подразделений САА. Другая партия мин была доставлена террористами на юго-западную окраину Даръа.

Провинция Хама

В рамках мероприятий по сосредоточению сил боевиков на севере провинции Хама на передовые позиции в этом районе были передислоцированы танк, БМП, ЗСУ «Шилка» и снайперы, сообщается на закрытых телеканалах «Джебхат ан-Нусры» в Telegram. Боевики «Тахрир аш-Шам» и их союзники намерены, прежде всего, отбить у сирийских войск населенные пункты Курназ и Аль-Хаммамия. Предполагается, что для этого в рамках операции могут быть использованы смертники на «джихад-мобилях». Террористы готовятся наступать со стороны Кафр Зеты. Кроме того, по данным военных источников Al Masdar News, в ближайшее время также нельзя исключать попыток исламистов начать атаку против войск САР со стороны Аль-Латамины в направлении города Халфая.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)