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Ученые выяснили, что «совы» умирают раньше «жаворонков»
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    Ученые выяснили, что «совы» умирают раньше «жаворонков»

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    Ученые выяснили, что «совы» умирают раньше «жаворонков»

    Лондон, 12 апреля. Британские ученые из Университета Суррея выяснили, что люди, склонные к бодрствованию по ночам, повышают риск преждевременной смерти в сравнении с теми, кто предпочитает раньше вставать и раньше ложиться спать.

    Эксперты провели исследование, в ходе которого на протяжении 6,5 лет наблюдали за здоровьем 433 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет. Часть из них была «жаворонками», а часть — «совами».

    В итоге ученые выяснили, что «совы», ведущие образ жизни «жаворонка», могут получить определенные проблемы со здоровьем.

    «Если у человека к вечеру появляется прилив сил, и он не может долго заснуть, а утром нужно рано вставать на работу, рано или поздно это отразиться на его здоровье. Нужно подобрать работу с удобным графиком», — заявили эксперты.

    Они также выяснили, что у «сов» в принципе больше проблем со здоровьем, чем у «жаворонков». Любители не спать по ночам чаще страдают от диабета, депрессий, проблем с ЖКТ.

    «Совы» подвержены риску ранней смерти, поскольку имеют проблемы с гормональным фоном и уровнем глюкозы. Как правило, бодрствующие по ночам люди злоупотребляют алкоголем и наркотиками и едят много жирной еды, уверены ученые.

    Автор: Дима Оленин
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