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12 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетил реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ
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    12 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетил реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ

    Владимир Путин посетил реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ. ОЗХО опубликовало открытую часть доклада по инциденту в Солсбери. Германия не станет принимать участие в возможной военной акции в Сирии. Угрозы применения силы против Сирии нарушают устав ООН.
    18:50 12 Апреля 2018
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    Владимир Путин посетил реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ

    12 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетил реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ

    Владимир Путин посетил в День Космонавтики реконструированный исторический павильон «Космос» на ВДНХ. Президент России осмотрел ряд экспонатов, в частности спускаемый аппарат корабля «Восток-1», на котором приземлился Юрий Гагарин. Экспозицию, посвящённую Международной лунной программе, и даже осуществил «стыковку» с модулем орбитальной станции на симуляторе летательного аппарата.Затем глава государства встретился с космонавтами и ветеранами космической отрасли и поздравил их с профессиональным праздником. Отвечая на вопросы, Президент подтвердил планы России по реализации лунной программы. «Сначала планируется достичь лунной орбиты и создать там космическую станцию. А затем появятся модули и на самой Луне», — отметил Владимир Путин

    ОЗХО опубликовало открытую часть доклада по инциденту в Солсбери

    12 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетил реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ

    Организация по запрещению химического оружия опубликовала открытую часть доклада, касающегося предполагаемого отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. При покушении использовалось «токсичное химическое вещество», но был ли это так называемый «Новичок» в документе не говорится. Однако, это не помешало главе британского МИД Борису Джонсону, комментируя доклад, завить, что «нет сомнений в том, что именно было использовано, и не остается альтернативных объяснений, кто несет за это ответственность: только у России есть средства и мотив». То есть обвинения Британии вновь остаются голословными.

    Германия не станет принимать участие в возможной военной акции в Сирии

    12 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетил реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия не станет принимать участия в возможной военной акции в Сирийской республике, если до этого дойдет дело. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном. Меркель прокомментировала ситуацию вокруг так называемой «химической атаки» в сирийской Думе. Она отметила, что необходимо рассмотреть полный спектр мер, которые могут быть приняты. По ее словам, Германия готова поддержать работу Организации по запрещению химического оружия и любые действия в Совете безопасности ООН.

    Мария Захарова: угрозы применения силы против Сирии нарушают устав ООН

    12 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин посетил реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ

    В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы применения силы против Сирии являются грубым нарушением Устава ООН. И удивилась, что именно в этой организации, подтверждая ее легитимность, так активно делает заявления американский постпред Никки Хейли. Также Захарова отметила, что западным руководителям никто не давал полномочий брать на себя роль мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей.

     

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