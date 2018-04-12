Власти Николаевской области не смогли отменить статус русского языка

Николаев, 12 апреля. Власти Николаевской области не смогли отменить закон, который наделял русский язык статусом регионального, сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Конституционный суд Украины в конце февраля аннулировал наделение русского языка статусом регионального. В суде пояснили, что решение в отношении закона было принято в связи с нарушениями его рассмотрения в Раде.

«Николаевский облсовет не смог сегодня отменить свое же решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального. Но так называемый языковой «закон» уже утратил силу после решения КС», — сообщил вице-премьер Кириленко в Twitter.

Представитель украинского правительства отметил, что следует принимать новый закон. Напомним, что с 2012 года на Украины в 13 из 27 регионов страны русский язык получил возможность стать региональным. После госпереворота в 2014 году депутаты Рады признали закон о языке утратившим силу. Однако временно исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов отказался подписывать решение украинских парламентариев из-за волнений в Донбассе.