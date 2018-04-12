«Химатака была, но ждем подтверждений ОЗХО»: Пентагон обозначил позицию по инциденту в Думе

Вашингтон, 12 апреля. США ждут доказательств применения химического оружия в сирийской Думе от специалистов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), хотя уверены, что оно было.

Об этом 12 апреля сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Я уверен, что химическая атака имела место. И мы ждем реальных подтверждений. ОЗХО пытается направить своих инспекторов туда, возможно, в течение недели…» — заявил Мэттис.

По его словам, найти реальные подтверждения применения химоружия в Восточной Гуте с каждым днем будет все сложнее.

Напомним, ранее стало известно, что эксперты ОЗХО в пятницу прибудут в Дамаск, откуда впоследствии отправятся в Думу. Важность обеспечения всех условий для работы специалистов в четверг в ходе телефонной беседы обсудили президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Отметим также, что тот факт, что на Думу была якобы сброшена бомба с хлором, ранее опровергли как в Дамаске, так и в Минобороны РФ.