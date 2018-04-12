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Новости Сирии
«Химатака была, но ждем подтверждений ОЗХО»: Пентагон обозначил позицию по инциденту в Думе
Новости Сирии
Сирия: в ОЗХО подтвердили, что эксперты начнут работу в Думе 14 апреля
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    «Химатака была, но ждем подтверждений ОЗХО»: Пентагон обозначил позицию по инциденту в Думе

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    «Химатака была, но ждем подтверждений ОЗХО»: Пентагон обозначил позицию по инциденту в Думе

    Вашингтон, 12 апреля. США ждут доказательств применения химического оружия в сирийской Думе от специалистов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), хотя уверены, что оно было.

    Об этом 12 апреля сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

    «Я уверен, что химическая атака имела место. И мы ждем реальных подтверждений. ОЗХО пытается направить своих инспекторов туда, возможно, в течение недели…» — заявил Мэттис.

    По его словам, найти реальные подтверждения применения химоружия в Восточной Гуте с каждым днем будет все сложнее.

    Напомним, ранее стало известно, что эксперты ОЗХО в пятницу прибудут в Дамаск, откуда впоследствии отправятся в Думу. Важность обеспечения всех условий для работы специалистов в четверг в ходе телефонной беседы обсудили президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган. 

    Отметим также, что тот факт, что на Думу была якобы сброшена бомба с хлором, ранее опровергли как в Дамаске, так и в Минобороны РФ. 

    Автор: Федор Веснин
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