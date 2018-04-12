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Кандидат на пост госсекретаря США Помпео просит Конгресс принять жесткие меры против Сирии
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    Кандидат на пост госсекретаря США Помпео просит Конгресс принять жесткие меры против Сирии

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    Кандидат на пост госсекретаря США Помпео просит Конгресс принять жесткие меры против Сирии

    Вашингтон, 12 апреля. Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео призвал американский Конгресс принять против Сирии жесткие меры. Чиновник назвал арабскую республику «несостоявшимся государством», которое представляет угрозу для США.

    «Несостоявшееся государство Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, национальной безопасности США и региональной стабильности, оно заслуживает более жесткого ответа», — говорится в заявлении Помпео, которое в четверг было зачитано конгрессменам.

    Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести удар по Сирии после того, как «Белые каски» в очередной раз заявили о «химоружии», которое якобы было применено в сирийской Думе. При этом ни «каски», ни США не предоставили никаких доказательств применения химоружия. Более того, местные врачи в Думе заявили, что к ним за все эти дни не поступило ни одного пациента с симптомами отравления. Российская стороны уже заявила, что разместит в Думе военную полицию для обеспечения правопорядка и предотвращения дальнейших провокаций.

    Автор: Антон Соколов
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