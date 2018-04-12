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Пентагон попросил увеличить закупки вооружения для операции на Ближнем Востоке
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    Пентагон попросил увеличить закупки вооружения для операции на Ближнем Востоке

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    Пентагон попросил увеличить закупки вооружения для операции на Ближнем Востоке

    Вашингтон, 12 апреля. Бюджет США на 2019 год предусматривает увеличение закупок вооружения для операции на Ближнем Востоке. О запросе Пентагона расширить финансирование заявил сегодня глава министерства обороны США Джеймс Мэттис. При этом конкретные цифры он не назвал.

    «Пентагон запрашивает увеличение финансирования на проведение операций в ближневосточном регионе в 2019 году», — сказал он на слушаниях в профильном комитете нижней палаты конгресса США.

    По его словам, бюджет Штатов на следующий год отражает потребность в большем количестве резервов для покрытия текущий действий на Ближнем Востоке, а также предусматривает продолжение увеличения закупок предпочтительного и современного вооружения.

    Автор: Алексей Громов
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