Пентагон попросил увеличить закупки вооружения для операции на Ближнем Востоке

Вашингтон, 12 апреля. Бюджет США на 2019 год предусматривает увеличение закупок вооружения для операции на Ближнем Востоке. О запросе Пентагона расширить финансирование заявил сегодня глава министерства обороны США Джеймс Мэттис. При этом конкретные цифры он не назвал.

«Пентагон запрашивает увеличение финансирования на проведение операций в ближневосточном регионе в 2019 году», — сказал он на слушаниях в профильном комитете нижней палаты конгресса США.

По его словам, бюджет Штатов на следующий год отражает потребность в большем количестве резервов для покрытия текущий действий на Ближнем Востоке, а также предусматривает продолжение увеличения закупок предпочтительного и современного вооружения.