Политолог о процессе РКН против Telegram: Позиция Дурова неконструктивна

Павел Дуров не явился на процесс, на котором суд рассматривает иск Роскомнадзора к Telegram, более того, он запретил приходить в суд своим адвокатам.

Роскомнадзор в свою очередь настаивает на необходимости соблюдения российского законодательства, позиция регулятора такова, что мессенджер должен быть заблокирован, поскольку его владельцы так и не предоставили правоохранителям ключи шифрования.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева назвала позицию Павла Дурова в этом разбирательстве неконструктивной.

«Более того, Дуров не собирается искать компромиссов и идти на хоть какой-то диалог. Эта ситуация поднимает его рейтинг, растет стоимость акций Telegram, увеличивается количество пользователей месседжера», — подчеркивает эксперт.

Эпатажное поведение бизнесмена, продолжает она, свидетельствует лишь об этом: Дуров набивает себе цену и пытается увеличить стоимость проекта, но при этом ему безразличен российский рынок.

«Несмотря на количество отечественных пользователей, российский рынок составляет далеко не самый большой процент», — заключила Наталия Елисеева.

При этом она подчеркнула, что Роскомнадзор действует в строго в рамках российских законов. Соответствующие нормативные правовые акты принимались народными избранниками, кроме того, проект закона на стадии принятия и доработок проходил множественные заключения и экспертизы. А значит, требования закона, на соблюдении которого настаивает РКН, не противоречат иным документам, действующим на территории РФ. Таким образом, ведомство демонстрирует, что его требования непоколебимы, потому что они законны и легитимны.

«С точки зрения права все происходит верно. Но, опять же, Дуров не собирается подчиняться российским законам, это не в его интересах, а на компромисс с регулятором за какие-то сутки он не пойдет. Складывается патовая ситуация», — подытожила политолог.

Как бы ни развивались события, Павел Дуров не согласится на компромисс, считает собеседник агентства. Тем не менее, органы исполнительной власти работают не на основе общественного мнения, а в соответствии с буквой закона. И всегда к чьему-то счастью или сожалению.