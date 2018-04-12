Появилось первое видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус с детьми

Москва, 12 апреля. В сети Интернет появилась видеозапись с места серьезного ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась большая группа детей.

На видео появляется большое скопление людей возле места крушения. Видны автомобили ГИБДД и большая цепь автомобилей, растянувшаяся на шоссе — движение в месте аварии серьезно затруднено.

Как сообщает телеканал «Подмосковье 360°», пассажиров опрокинувшегося в кювет и перевернувшегося автобуса пришлось вытаскивать через разбитые окна — двери транспортного средства оказались заблокированными.

Напомним, в результате крушения пострадали 15 детей, находившихся в салоне автобуса. Водитель легкового автомобиля ВАЗ 2109, который врезался в автобус, погиб.