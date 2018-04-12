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Появилось первое видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус с детьми
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    Появилось первое видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус с детьми

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    Появилось первое видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус с детьми

    Москва, 12 апреля. В сети Интернет появилась видеозапись с места серьезного ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в котором находилась большая группа детей. 

    На видео появляется большое скопление людей возле места крушения. Видны автомобили ГИБДД и большая цепь автомобилей, растянувшаяся на шоссе — движение в месте аварии серьезно затруднено.

    Как сообщает телеканал «Подмосковье 360°», пассажиров опрокинувшегося в кювет и перевернувшегося автобуса пришлось вытаскивать через разбитые окна — двери транспортного средства оказались заблокированными.

    Напомним, в результате крушения пострадали 15 детей, находившихся в салоне автобуса. Водитель легкового автомобиля ВАЗ 2109, который врезался в автобус, погиб.

    Автор: Валентин Меликов
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