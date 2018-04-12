Шеф, все пропало: в Сети углядели «изысканную логику» в словах Парубия о «Северном потоке — 2»

Киев, 12 апреля. Выдача разрешений на строительство газового провода «Северный поток — 2» является «мощным ударом» по Украине. Об этом в четверг заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Спикер Рады отметил, что потеря Киевом статуса основной «страны-транзитера» увеличит риски для безопасности.

«Разрешение на строительство «Северного потока — 2» является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военнослужащие», — заявил он.

Он также считает, что Киев должен добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта.

Пользователи социальной сети включились в дискуссию вокруг ситуации с «Северным потоком — 2», а также разрешением Финляндии на его возведение.

«Какая изысканная логика: требовать от «агрессора» использования собственной территории, вводя против него санкции», — удивился пользователь Twitter.

Другой юзер привел цитату из советского фильма «Бриллиантовая рука»: «Шеф, все пропало. Сядем все».

«Статус космической державы у них без космоса, пусть теперь побудут страной-транзитером без транзита», — посмеялся еще один пользователь Сети.

В Сети также предложили наказать за все Финляндию: «Финны — сепаратисты! На «Миротворец» их!».

Напомним, ранее Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2» в ее экономической зоне.