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Шеф, все пропало: в Сети углядели «изысканную логику» в словах Парубия о «Северном потоке — 2»
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    Шеф, все пропало: в Сети углядели «изысканную логику» в словах Парубия о «Северном потоке — 2»

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    Шеф, все пропало: в Сети углядели «изысканную логику» в словах Парубия о «Северном потоке — 2»

    Киев, 12 апреля. Выдача разрешений на строительство газового провода «Северный поток — 2» является «мощным ударом» по Украине. Об этом в четверг заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

    Спикер Рады отметил, что потеря Киевом статуса основной «страны-транзитера» увеличит риски для безопасности.

    «Разрешение на строительство «Северного потока — 2» является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военнослужащие», — заявил он.

    Он также считает, что Киев должен добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта.

    Пользователи социальной сети включились в дискуссию вокруг ситуации с «Северным потоком — 2», а также разрешением Финляндии на его возведение.

    Шеф, все пропало: в Сети углядели «изысканную логику» в словах Парубия о «Северном потоке — 2»

    «Какая изысканная логика: требовать от «агрессора» использования собственной территории, вводя против него санкции», — удивился пользователь Twitter.

    Другой юзер привел цитату из советского фильма «Бриллиантовая рука»: «Шеф, все пропало. Сядем все».

    «Статус космической державы у них без космоса, пусть теперь побудут страной-транзитером без транзита», — посмеялся еще один пользователь Сети.

    В Сети также предложили наказать за все Финляндию: «Финны — сепаратисты! На «Миротворец» их!».

    Напомним, ранее Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2» в ее экономической зоне.

    Автор: Дана Балан
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