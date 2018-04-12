РЕН ТВ представит спецпроект «День последнего противостояния»

Москва, 12 апреля. Российский телеканал РЕН ТВ объявляет «День последнего противостояния», в рамках которого будут показаны документальные фильмы о расстановке военных сил мировых сверхдержав.

Эксперты РЕН ТВ представят самые актуальные данные, сравнив новейшие виды вооружения России и стран НАТО. Зрители увидят документальный спецпроект «Русское оружие против американского». В эфире телеканала расскажут о русском оружии в Сирии и о переброске сил военно-политического блока НАТО в район Калининграда.

«День последнего противостояния» сравнит отечественный десант и американский, а также продемонстрирует кадры с полетом российских истребителей ПАК ФА, которые считаются лучшими в мире. РЕН ТВ ответит на главный вопрос, кто выиграет в случае противостояния в воздухе. Смотрите спецпроект в пятницу, 13 апреля, с 9:00.