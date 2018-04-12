Меню
Общество
РЕН ТВ представит спецпроект «День последнего противостояния»
Политика
Пентагон предупредит Конгресс, если примет решение об атаке на Сирию
Следующая новость
Загрузка...

    РЕН ТВ представит спецпроект «День последнего противостояния»

    67

    РЕН ТВ представит спецпроект «День последнего противостояния»

    Москва, 12 апреля. Российский телеканал РЕН ТВ объявляет «День последнего противостояния», в рамках которого будут показаны документальные фильмы о расстановке военных сил мировых сверхдержав.

    Эксперты РЕН ТВ представят самые актуальные данные, сравнив новейшие виды вооружения России и стран НАТО. Зрители увидят документальный спецпроект «Русское оружие против американского». В эфире телеканала расскажут о русском оружии в Сирии и о переброске сил военно-политического блока НАТО в район Калининграда.

    «День последнего противостояния» сравнит отечественный десант и американский, а также продемонстрирует кадры с полетом российских истребителей ПАК ФА, которые считаются лучшими в мире. РЕН ТВ ответит на главный вопрос, кто выиграет в случае противостояния в воздухе. Смотрите спецпроект в пятницу, 13 апреля, с 9:00.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    4004
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    1925
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    2522
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    3158