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«Аэрофлот» объяснил ситуацию с визами в США для экипажей
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    «Аэрофлот» объяснил ситуацию с визами в США для экипажей

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    «Аэрофлот» объяснил ситуацию с визами в США для экипажей

    Москва, 12 апреля. «Аэрофлот» опроверг информацию о том, что российская компания может прекратить полеты в США в июне текущего года из-за отсутствия виз у членов экипажа.

    В компании заверили, что есть достаточное количество экипажей, у которых открыты визы США, для обеспечения долгосрочного авиасообщения между Штатами и Россией. Об этом сообщает пресс-служба российской авиакомпании.

    Отмечается, что есть общая проблема с визами для россиян, в том числе и для членов экипажа. Однако проблема связана с тем, что у людей отсутствует возможность записаться на собеседования для оформления документов.

    Ранее СМИ сообщили, что США приостановили выдачу виз сотрудникам российской авиакомпании «Аэрофлот». Также отмечалось, что посольство США прекратило продлевать им уже открытые визы.

    Автор: Дарья Смолина
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