Главные новости 12 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 12 апреля.

Эксперты рассказали, какое оружие может применить Вашингтон для удара по Сирии, и чем ответит на агрессию Москва. «Томагавки» против «Калибров»: эксперты сравнили военные возможности РФ и США при столкновении в Сирии.

Франц Клинцевич объяснил, зачем российские боевые корабли покинули порт Тартус в Сирии и вышли в открытое море и есть ли шанс избежать боестолкновения с США. Сирия: Клинцевич объяснил, зачем корабли РФ покинули Тартус и вышли в открытое море.

Бывший президент США Джимми Картер призвал действующего главу государства Дональда Трампа отказаться от ядерных ударов и военных действий, в том числе от акций, направленных против России. Экс-президент США призвал Трампа отказаться от ядерных ударов и военных акций против РФ.

Президент Украины Петр Порошенко поручил начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Кроме того, он распорядился «окончательно закрыть украинское представительство при соответствующих институтах в Минске». Порошенко распорядился начать выход Украины из СНГ.

Президент США Дональд Трамп до сих пор не определился, будут ли Штаты наносить ракетный удар по территории дружественной РФ Сирии, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Нерешительность Трампа в сирийском вопросе связали с жесткой позицией России.

Российский журналист и политический консультант Анатолий Вассерман прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что России стоит готовиться к тому, чтобы сбивать «умные» американские ракеты. Вассерман оценил предложение Трампа готовиться к запуску «умных» ракет по Сирии.