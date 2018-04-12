Донбасс сегодня: Киев наращивает ударную группировку, ДНР «обстреляла» украинских журналистов

Донбасс, 12 апреля. ДНР и ЛНР под огнем артиллерии и минометов. Киев наращивает силы в зоне АТО. Украинский журналист заявил об обстреле со стороны ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Более 600 артиллерийских снарядов, мин и гранат выпустили украинские войска по 11 городам и поселкам Донецкой народной республики. Так, по территории ДНР ВСУ били ствольной артиллерией 122 калибра, крупнокалиберными минометами и вооружением боевых машин пехоты.

Оборонное ведомство ДНР совместно с МЧС и Центром контроля и координации режима прекращения огня уточнило число разрушений и количество пострадавших мирных жителей в результате атак Киева. Так, ранения различной степени тяжести получили 7 мирных жителей республики, разрушенными и частично поврежденными оказались 38 домов и объектов инфраструктуры.

Сотрудники Народной мили ЛНР дважды фиксировали обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. Солдаты Порошенко били по Светлодарской дуге и Попаснянскому району. Арсенал в данном случае типичен: минометы, штатное вооружение бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Киев наращивает ударную группировку

Киев активно наращивает свою ударную группировку на линии соприкосновения и оперативно подвозит снаряды к тяжелой технике. Об этом сообщает разведка Луганской народной республики.

Так, согласно данным военной разведки, с 9 апреля в район Золотого (северо-западные границы ЛНР) ВСУ перебросили три единицы БМП и 15 военных автомобилей «Урал», предположительно с боеприпасами для различных видов вооружения.

Двоевластие и конфликт украинских силовиков

Командующий силами АТО Михаил Забродский устроил внеплановую инспекцию в 10 отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. Причиной послужил набирающий обороты конфликт между Забродским и вновь назначенным командиром операции объединенных сил Сергеем Наевым за контроль над контрабандными потоками, сообщает оперативное командование Луганской народной республики.

Отметим, в настоящее время в Донбассе действуют два правовых режима силовой операции Киева — АТО и ООС. В управлении частями и соединениями силовиков сложилось двоевластие, и командующий ООС Наев всячески пытается «перетянуть одеяло» на себя. При этом, как заявлял президент Украины Петр Порошенко, правовой режим антитеррористической операции будет отменен в мае этого года.

Исходя из этого, становится понятно, что внутренний конфликт в Минобороны Украины нарастает, а его причинами становятся не только вопросы личного обогащения генералов, но и вопросы контроля и управления подразделениями ВСУ и Нацгвардии.

Фейки украинских СМИ

«Журналист» украинского телеканала «24 канал» Роман Пагулич заявил, что вместе с солдатами ВСУ якобы стал мишенью для военнослужащих ДНР в районе села Луганское. Он отметил, что во время работы на линии соприкосновения по его автомобилю была выпущена противотанковая управляемая ракета. Военный ВСУ прокомментировал, что расстояние удара составляло приблизительно 3200-3500 метров. А спасла журналиста и бойцов армии Киева «счастливая случайность».

В ситуации стоит разобраться: «доблестные» киевские бойцы заявляют, что огонь велся с высоты, то есть сверху вниз, и соответственно съемочная группа украинского телеканала во время записи сюжета также находится в зоне поражения. Однако почему-то она обстрелам не подвергалась. Второе — несмотря на опасность, по словам «потерпевших», уже через несколько минут после попадания снаряда они вернулись на место происшествия и продолжили съемки, как говорится «во весь рост», не боясь новых обстрелов. Возникает закономерный вопрос: неужели опасность миновала?

Дальше — военнослужащий «Зураб» сообщил, что ракета выпущена с расстояния 3200-3500 метров, но у большинства ПТУРов прицельная дальность стрельбы — до 2000 метров, максимальная — до 3000. Но при этом журналист заявляет, что именно он и его автомобиль был мишенью «боевиков».

Кроме того, в конце сюжета «братья по несчастью» отмечают, что ранее трасса не простреливалась, поэтому теперь они будут объезжать ее стороной. Но при этом они вернулись снять сюжет хронометражем 5 минут. То есть исходников было минут на 20 минимум. Нестыковка налицо.