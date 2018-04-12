Москва, 12 апреля. ООН надеется, что завершение операции в Восточной Гуте расширит возможности получения гуманитарной помощи для более 100 тысяч человек, проживающих в этом районе. Соответствующее заявление сделал советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн.

«Я надеюсь, что битва за Восточную Гуту после соглашения по городу Дума завершена. Это поможет нам получить туда доступ впервые за долгое время для помощи людям, проживающим там», — цитирует его слова Reuters.

Отметим, что российские военные также активно помогали простому сирийскому народу, привозили гуманитарную помощь и выводили мирных жителей из-под боевиков.

Только за минувшие сутки город покинули почти 4 тысячи боевиков и их семей.

Напомним, что начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что сирийская армия установила полный контроль над городом Дума. В освобожденном от городе боевиков будут работать подразделения российской военной полиции, которые будут помогать при переходе Думы под контроль законного правительства сирийской республики.