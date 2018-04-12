Меню
Новости Сирии
Сирия готова обеспечить визит экспертов ОЗХО для расследования «химатаки» в Думе
Новости Сирии
Сирия: в ОЗХО подтвердили, что эксперты начнут работу в Думе 14 апреля
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия готова обеспечить визит экспертов ОЗХО для расследования «химатаки» в Думе

      /  Обновлено: 
    607

    Сирия готова обеспечить визит экспертов ОЗХО для расследования «химатаки» в Думе

    Дамаск, 12 апреля. Сирия подтвердила готовность обеспечить визит экспертов ОЗХО в город Дума в Восточной Гуте, «куда они захотят», заявил постпред САР при ООН Башар Джаафари.

    «Сирийское правительство уведомило ОЗХО, что визы могут быть выданы при пересечении границы с Ливаном, как только команды прибудут туда», — сказал Джаафари.

    По его словам, ранее ОЗХО проинформировала правительство Сирии, «что миссия по обнаружению фактов будет состоять из двух групп, которые приедут в Сирию по отдельности — сегодня и завтра".

    Первой группе «визы были выданы немедленно», по второй группе экспертов, как подчеркнул дипломат, Дамаск также готовы действовать оперативно, пишет РИА Новости.

    Напомним, сообщения о якобы химатаке в Думе 7 апреля распространили оппозиционные властям Сирии СМИ. США и ряд стран Запада тут же обвинили в случившемся правительство Башара Асада. В МИД РФ эти сообщения назвали информационным вбросом, указав на полное отсутствие доказательств. Кроме того, в министерстве напомнили, что российские военные еще 13 марта сообщали о готовящейся в пригороде Дамаска провокации с использованием запрещенного оружия, целью которой является оправдание ударов по САР извне.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    4004
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    1925
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    2522
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    3158