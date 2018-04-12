Сирия готова обеспечить визит экспертов ОЗХО для расследования «химатаки» в Думе

Дамаск, 12 апреля. Сирия подтвердила готовность обеспечить визит экспертов ОЗХО в город Дума в Восточной Гуте, «куда они захотят», заявил постпред САР при ООН Башар Джаафари.

«Сирийское правительство уведомило ОЗХО, что визы могут быть выданы при пересечении границы с Ливаном, как только команды прибудут туда», — сказал Джаафари.

По его словам, ранее ОЗХО проинформировала правительство Сирии, «что миссия по обнаружению фактов будет состоять из двух групп, которые приедут в Сирию по отдельности — сегодня и завтра".

Первой группе «визы были выданы немедленно», по второй группе экспертов, как подчеркнул дипломат, Дамаск также готовы действовать оперативно, пишет РИА Новости.

Напомним, сообщения о якобы химатаке в Думе 7 апреля распространили оппозиционные властям Сирии СМИ. США и ряд стран Запада тут же обвинили в случившемся правительство Башара Асада. В МИД РФ эти сообщения назвали информационным вбросом, указав на полное отсутствие доказательств. Кроме того, в министерстве напомнили, что российские военные еще 13 марта сообщали о готовящейся в пригороде Дамаска провокации с использованием запрещенного оружия, целью которой является оправдание ударов по САР извне.