Новую серию «Маши и Медведя» посвятили российским космонавтам и показали Серовой

Москва, 12 апреля. Новая серия популярного детского мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Звезда с неба» посвящена Дню космонавтики. Об этом сообщает анимационная студия «Анимаккорд», которая занимается выпуском сериала.

Представители компании рассказали, что первой зрительницей серии стала космонавт Елена Серова, которая проработала на борту МКС почти полгода.

«Специально к одному из самых знаменательных для граждан России праздников, Дню Космонавтики, студия «Анимаккорд» подготовила юбилейный «космический» эпизод «Звезда с неба», — говорится в сообщении.

На протяжении всей серии главная героиня мультфильма Маша, которая мечтает отправиться в космос, проходит подготовку космонавта под чутким руководством Медведя.

Напомним, что российский мультсериал «Маша и Медведь» впервые вышел на экраны в 2009 году и с тех пор получил небывалую популярность как в РФ, так и за рубежом.