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На Украине рассчитали среднюю цену импортного газа
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    На Украине рассчитали среднюю цену импортного газа

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    На Украине рассчитали среднюю цену импортного газа

    Киев, 12 апреля. На Украине рассчитали среднюю стоимость импортного природного газа после таможенного оформления топлива, она составила 275 долларов за тысячу кубометров.

    Государственная фискальная служба Украины обнародовала данные о средней стоимости природного газа. В марте текущего года цена за кубометр топлива составила 7154 гривен или 275 долларов. В январе стоимость на газ была немного ниже — 272,9 долларов.

    Напомним, что Украина переживает энергетический кризис в связи с отменой поставок «Газпромом» российского топлива. Киев приходится покупать газ у Польши по завышенной цене. 

    Автор: Ирина Селезнева
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