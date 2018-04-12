Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

Москва, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил о выходе страны из СНГ. Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская отреагировала на этот шаг, в комментарии Федеральному агентству новостей заметив, что Киеву «наплевать» на мнение простых украинцев.

«Ничего неожиданного в заявлении Порошенко о выходе из СНГ нет, — констатировала Поклонская. — Этой темой украинское руководство активно спекулирует еще с марта 2014 года, тогда о решении выйти из СНГ сообщал спикер Рады — комендант майдана Андрей Парубий. Следует сказать о главном: гнусное желание властей расходится с мнением людей. И об этом известно и Раде, и президенту».

Она обратила внимание на результаты соцопросов, которые находятся в открытом доступе. Так, в 2016 году большинство жителей Украины заявили о желании сохранить членство в СНГ.