Крепостные на своей земле: на Украине поняли, какую цену Киев заплатит за транши МВФ

Киев, 12 апреля. Украина заплатит за транши Международного валютного фонда дорогую цену, лишившись своих территорий. Таким мнением поделился депутат от партии «Оппоблок» Александр Вилкул.

«Власть никому ничего раздавать не хочет. Ни по гектару, ни по сотке. Эта власть, находясь в марионеточном положении от МВФ, хочет разрешить продавать сельскохозяйственную землю, чтобы украинцы стали «крепостными» на своей земле. Сначала все скупят олигархи, чуть-чуть оставят себе, остальное продадут иностранцам, а остальные станут «крепостными». Хотят ли они это сделать? Очень хотят. Есть ли это у них во всяких тайных меморандумах с МВФ? Конечно, есть», – рассказал Вилкул.

Он отметил, что до выборов, которые состоятся на Украине в следующем году, власти вряд ли начнут распродавать земли. Таким образом они обезопасят себя от гнева украинцев.

«Им же до выборов надо как-то придуриваться. Если они, не дай Бог, на выборах выиграют, они сразу начнут распродавать землю. У них это в обязательствах перед МВФ, просто они попросили на год отложить», – подчеркнул украинский депутат.

Напомним, ранее стало известно, что в этом году Киев получит от МВФ меньше денег, чем рассчитывал. Вместо 3,5 миллиарда долларов, которые рассчитывала получить Украина, Международный валютный фонд направит Киеву 1,5 миллиарда долларов.