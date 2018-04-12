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Цинизм украинских временщиков: в МИД РФ отреагировали на ситуацию вокруг судна «Норд»
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    Цинизм украинских временщиков: в МИД РФ отреагировали на ситуацию вокруг судна «Норд»

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    Цинизм украинских временщиков: в МИД РФ отреагировали на ситуацию вокруг судна «Норд»

    Москва, 12 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время традиционного брифинга прокомментировала ситуацию вокруг арестованного Украиной российского рыболовецкого судна «Норд».

    Российский дипломат подчеркнула, что в течение трех недель членов экипажа российского сейнера «Норд» под надуманными предлогами фактически удерживают в качестве заложников на Украине.

    «Цинизм украинских временщиков, граничащий с садизмом, вновь демонстрирует двуличный характер киевского руководства. Требуем от Украины прекратить глумление над нашими моряками и позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым. Рассчитываем, что антигуманные действия киевского режима получат надлежащую оценку со стороны мирового правозащитного сообщества», — заявила Захарова.

    Напомним, 30 марта херсонский суд арестовал задержанное крымское рыболовецкое судно «Норд». Сотрудники пограничной службы Украины задержали «Норд» 25 марта в Азовском море и отвели в порт Бердянск. Судовладелец заявил, что судно задержано незаконно, а действия пограничной службы опасны для жизни и безопасности членов экипажа.

    Автор: Герман Парло
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