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Совбез ООН обсудит Сирию на созванных Боливией консультациях
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    Совбез ООН обсудит Сирию на созванных Боливией консультациях

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    Совбез ООН обсудит Сирию на созванных Боливией консультациях

    Нью-Йорк, 12 апреля. Члены Совета Безопасности ООН обсудят обстановку в Сирии на специально созванных Боливией консультациях. Об этом в четверг заявил постоянный представитель Перу Густаво Меса-Куадро, который в настоящее время исполняет обязанности председателя Совбеза ООН.

    «Эти консультации проводятся для обсуждения международной ситуации, прежде всего в том, что касается Сирии. С инициативой их проведения выступила Боливия. Посмотрим, что будет дальше», — отметил он.

    Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп пригрозил нанести массированный удар по правительственным силам в Сирии из-за инцидента, который якобы произошел в сирийской Думе. Речь идет о сообщении «Белых касок», которые в очередной раз доложили об использовании химоружия в Сирии и вновь не предоставили никаких доказательств.

    Автор: Антон Соколов
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