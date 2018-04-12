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МИД РФ о заявлении Юлии Скрипаль: Детектив превращается в триллер
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    МИД РФ о заявлении Юлии Скрипаль: Детектив превращается в триллер

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    РФ сомневается в принадлежности заявления Скрипаль — МИД

    Москва, 12 апреля. Российская Федерация сомневается в опубликованном Великобританией заявлении Юлии Скрипаль о нежелании взаимодействовать с российским посольством. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    В министерстве сообщили, что «хотелось бы удостовериться, что это действительно заявление Юлии Скрипаль». У России есть сомнения «после всего того ада», который был в британских СМИ и в заявлениях политиков Великобритании, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Если раньше это начиналось как детектив, то сейчас это превращается на наших глазах в триллер», — заявила Захарова.

    Представитель МИД также добавила, что последние события укрепляют взгляды, что речь идет «об изоляции» Юлии Скрипаль, которая является гражданкой РФ, и участии Скрипалей «насильственное или нет в некой инсценировке».

    Напомним, в британском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта. Великобритания утверждает, что к отравлению причастна РФ, Москва это отрицает.

    Автор: Герман Парло
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