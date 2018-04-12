В Госдуме объяснили, зачем возвращать курительные комнаты в аэропорты

В Госдуме и Международной ассоциации аэропортов уверены: возвращение курительных комнат в аэровокзальные комплексы принесет пользу, в первую очередь, тем, кто не переносит табачный дым.

Об этом представители нижней палаты российского парламента и ассоциации аэропортов рассказали Федеральному агентству новостей.

Ранее МАА направила письмо четырем адресатам, в котором высказывалась однозначная поддержка поправок в «антитабачный закон», предложенных депутатом Госдумы Сергеем Боярским. Получателями обращения стали вице-премьеры Ольга Голодец и Аркадий Дворкович, парламентарии — председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Как подчеркивают в ассоциации, письмо обусловлено желанием высказать свои основные аргументы в защиту этого законопроекта.

«Люди продолжают курить в аэропорту, нарушая действующее законодательство, — сказал ФАН исполнительный директор МАА Сергей Никотин. — Курят в туалетах, от чего их посещение в течение длительного времени становится просто невозможным. В результате страдают инвалиды, дети, кормящие матери, пожилые и просто обычные люди».

Речь идет про те зоны, откуда уже нельзя выйти на улицу, — чистую, где пассажиры, прошедшие регистрацию и паспортный контроль, ждут посадки на рейс, и транзитную.

«Согласно имеющейся у нас статистике ВЦИОМ, 33 процента россиян вообще не соблюдают запрет на курение в общественных местах, — приводит факт Никотин. — И это только те, кто признался. Давайте представим, сколько же их на самом деле. Согласно другим данным, 37% опрошенных лично сталкивались с подобными нарушениями. Причем курят и мужчины, и женщины. Самое неприятное то, что сотрудники правоохранительных органов зачастую никак на это не реагируют».

Намерение вернуть в аэропорты курительные комнаты — забота, главным образом, не о курильщиках, как ни странно это может звучать, отмечает глава МАА.

«На практике действующий административный запрет привел к тому, что даже ухудшилось положение некурящих граждан, которых по идее тот самый «антитабачный закон» и призван защищать, — добавляет он. — В итоге люди невольно и вынужденно подвергаются воздействию табачного дыма».

Не последнюю роль в данном вопросе играет и эмоциональное поведение людей, которые могут по несколько часов находиться в этих зонах, например, при задержках рейсов, или в транзитной зоне, и им сильно хочется курить.

Неудивительно, что участились случаи курения на борту воздушного судна и как результат — агрессивного поведения во время полетов. И некоторые авиакомпании уже начали радикально бороться с этим явлением.

«В частности, «Победа» приняла серьезное решение в отношении курящих на борту пассажиров, — говорит Никотин. — И, если на каком-либо борту лоукостера выявляют факт курения, самолет производит вынужденную посадку в близлежащем аэропорту, и нарушителя снимают с рейса».

При этом он обязан возместить еще и все понесенные расходы — на топливо, обслуживание рейса в аэропорту вынужденной посадки, рабочее время экипажа и за предоставленные неудобства другим пассажирам.

Не менее важный вопрос — финансирование. В случае если «законопроект Боярского» примут, аэропорты смогут снять это бремя с государства — деньги, потраченные из бюджета на административный контроль. Они сами готовы вложиться в курительные комнаты и нести необходимые затраты. Причем, дело тут добровольное, и никого обязывать к этому не будут, подчеркивает исполнительный директор МАА.

Данный законопроект еще поддерживают Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, холдинг «Аэропорты регионов» и авиакомпании, которые тоже устали бороться с курящими пассажирами.

«Аэропорты «Шереметьево» и «Внуково» уже готовы вернуть курительные комнаты, которые существовали там до «антитабачного закона», — заключил Никотин. — И намерены открыть их сразу после принятия данного законопроекта. А те аэропорты, где такие помещения сейчас отсутствуют, уже выразили готовность рассмотреть целесообразность их создания».

Автор законопроекта, заместитель главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский, кстати, сам он — некурящий, заявил Федеральному агентству новостей, что 19 апреля истекает срок, установленный законом, на получение отзывов по поправкам от профильных министерств и правительства.

«Как только они окажутся в нашем распоряжении, мы сможем их обнародовать, — сказал он в интервью ФАН. — По результатам этих процедурных моментов Совет Госдумы будет принимать решение о вынесении законопроекта на первое чтение».

По словам депутата, это никак не обязывает аэропорты устанавливать данные кабины, а лишь дается такая возможность.

«Сейчас курить запрещено, и это привело к тому, что у нас накурено в туалетах, — сетует Боярский. — Моя главная задача — возвращение чистого воздуха в наше общественное пространство. У нас курильщики и так несчастные люди, зависимые, и надо помогать им бросать курить, отказываться от этой вредной привычки. Созданы все необходимые преграды для того, чтобы они это понимали. Лично я очень рад, что теперь не курят в кафе, в ресторанах, в общественных местах. В аэропорту же эти люди оказываются в безвыходном положении. Ведь нельзя покинуть чистую и транзитную зоны и выйти на улицу, не аннулировав посадочный талон».

Первым в России с предложением вернуть курительные комнаты в закрытые зоны аэропорта выступил международный аэропорт «Шереметьево», заявила ФАН глава дирекции по связям с общественностью МАШ Анна Захаренкова.

«В мае 2015 года мы инициировали проведение общественных слушаний на базе Общественной палаты РФ с привлечением экспертов Минздрава, Минтранса, представителей антитабачных и табачных коалиций, — свидетельствует она. — Тогда же было проведено исследование ВЦИОМ, результаты которого показали, что «подавляющее большинство опрошенных авиапассажиров (84%) согласны с тем, что в аэропортах следует организовать специальные помещения для курения».

В главном аэропорту страны «разделяют озабоченность общества, поддерживают меры, принятые государством по борьбе с курением и стремятся оградить от табачного дыма некурящих, особенно подрастающее поколение, женщин и детей».

«Мы ежедневно фиксируем случаи задымления в туалетах и комнатах матери и ребенка, уведомляем полицейские органы, — подчеркнула Захаренкова. — Это не только делает пребывание в этих комнатах невыносимым для некурящих пассажиров и женщин с детьми, но и связано с пожарной безопасностью. В результате мы фиксируем тысячи жалоб от пассажиров на задымленность туалетов и дискомфорт».

Позиция «Шереметьево» совместно с руководителями отраслевых компаний и экспертов консолидирована — за внесение поправок, разрешающих на усмотрение аэропорта организацию изолированных пространств для курения пассажиров при условии соблюдения заданных требований.

Немаловажен этот вопрос и в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу — в Россию приедут тысячи болельщиков, в том числе и курящие.

«МАШ выступил с инициативой за счет собственных средств создать цивилизованные условия для курящих — планируется закупить и установить на привокзальных площадях семь технологичных павильонов для курения, — добавила Захаренкова. — Они будут расположены на улице вне помещений аэровокзального комплекса, не менее чем за 15 метров от входов в здание, в соответствии с ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Выступает за возвращение курительных комнат и аэропорт «Внуково». Там тоже страдают от курения в не предназначенных для этого местах — в туалетах и даже в пеленальных комнатах. При этом у сотрудников авиаузла нет полномочий задерживать и штрафовать нарушителей.

«В аэропорту «Внуково» изначально были предусмотрены специальные комнаты для курения, — отметил председатель совета директоров АО МАВ Виталий Ванцев. — Они оснащены системой девятикратного обмена воздуха и соответствуют всем требованиям санитарных норм. Необходимое оборудование в этих помещениях с момента запрета на курение в аэропортах не демонтировано. И при появлении соответствующей законодательной возможности «Внуково» сможет быстро вернуть курительные комнаты в строй».

В подавляющем большинстве стран, в том числе в Западной Европе, где антитабачное законодательство особенно строго, в аэропортах в том или ином виде все равно присутствуют курительные комнаты.