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Высокопоставленные офицеры ФСБ арестованы в Самаре по подозрению в коррупции
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    Высокопоставленные офицеры ФСБ арестованы в Самаре по подозрению в коррупции

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    Высокопоставленные офицеры ФСБ арестованы в Самаре по подозрению в коррупции

    Самара, 12 апреля. Два высокопоставленных офицеров ФСБ задержаны в Самарской области по делу ОПГ «Законовские». Оба подозреваются в получении взятки в размере более 2,5 млн рублей.

    О задержании заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ по региону Сергея Гудованого и начальника отдела М того же управления Павла Чермашенцева сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

    По версии следствия, руководители коммерческой фирмы заплатили офицерам более 2,5 млн рублей за непринятие мер по выявлению нарушений в деятельности принадлежащих ей перевалочных баз нефти, расположенных в Самарской области. Деньги офицеры получили посредством банковских переводов на счета подконтрольной организации. Часть была получена в период с марта 2016 года по март 2018 года. В апреле этого года подозреваемым заплатили еще более 1,5 млн рублей.

    В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

    Как уточняет РИА Новости, сегодня Самарский районный суд санкционировал арест двух руководителей УФСБ. «Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу… до 10 июня включительно», — сказала судья.

    Автор: Алексей Громов
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