Лондон, 12 апреля. По мнению министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, доклад по инциденту в Солсбери, опубликованный Организацией по запрещению химического оружия, «определенно доказывает» виновность России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Сегодня международная организация по контролю за химическим оружием подтвердила прежние заявления Великобритании касательно токсина, который были использован при попытке убийства мистера Скрипаля и его дочери, — заявил Джонсон. — Это был боевой нервно-паралитический агент — «Новичок».

Это заявление Джонсона на данный момент невозможно проверить, поскольку доклад ОЗХО включает в себя секретную часть — в открытой широкой общественности части доклада указано лишь «химическое вещество». При этом Джонсон, вопреки действительности, утверждает, что «в интересах прозрачности — и поскольку, в отличие от России, нам нечего прятать — мы попросили ОЗХО опубликовать выводы доклада для общего доступа». Джонсон отмечает, что Британия попросила ОЗХО предоставить полный отчет всем странам-участникам, включая Россию.

«Мы не сомневались в выводах наших экспертов. Не существует альтернативного объяснения, которое бы указывало на ответственную сторону, — делает логический скачок Джонсон, — только у России были средства, мотивы и опыт».

Это заявление Джонсона, которое он повторил не единожды за последний месяц, также недоказуемо: напомним, в 2016 году Организация по запрещению химического оружия официально подтвердила полное уничтожение Россией всех арсеналов химоружия в стране — в уничтожении последней партии химических снарядов участвовал лично президент Путин. При этом никаких «мотивов», которые бы могли заставить Россию желать гибели бывшего перебежчика из ГРУ, который был осужден в России за шпионаж, британская сторона так и не привела — «мотив России» остается туманным заявлением Джонсона.

Напомним, российская сторона заявила, что не примет результатов расследования ОЗХО до тех пор, пока к образцам, взятым на месте отравления, не будут допущены российские специалисты. Сразу же после обвинений со стороны Лондона РФ запросила образцы химического вещества, обнаруженного в крови Скрипалей — на что Россия имеет право как член ОЗХО — однако британская сторона отказала в этом.

Инцидент с отравлением в Солсбери стал причиной наиболее масштабного дипломатического скандала последних лет — в знак солидарности с Великобританией страны Запада выслали 150 российских дипломатов, на что РФ ответила зеркальными мерами.