Мы мобилизуем гражданское общество: Сергей Боярский объяснил цель закона о фейках в соцсетях

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий штраф до 50 миллионов рублей за отказ удалить недостоверные (так называемые фейковые) и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях. Согласно законопроекту, одним из авторов которого является депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский, в случае отказа от удаления фейков или порочащей информации штраф для физических лиц составит от трех до пяти миллионов рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 миллионов рублей. За документ проголосовал 301 депутат, против — десять, два парламентария воздержались. Как пояснил Федеральному агентству новостей Сергей Боярский, из первоначального варианта законопроекта были убраны слова о «недостоверной и порочащей» информации там, где речь идет об обращениях граждан.

«Граждане теперь обращаются только за требованием удалить противозаконный контент, который запрещен на территории РФ, — отметил депутат. — Так мы мобилизуем наше гражданское общество как добровольных модераторов, в том числе по социальным сетям. Сами сети уже ведут работу по обращениям граждан — кто-то очень оперативно это делает, в течение нескольких часов рассматривает жалобы. Кто-то, к сожалению, преднамеренно или непреднамеренно эти требования игнорирует. Мы хотим сделать реакцию социальных сетей на обращения граждан обязательной, а также фиксировать такого рода обращения, чтобы Роскомнадзор мог контролировать, насколько эффективно и оперативно соцсеть работает с обращениями пользователей».

По словам Боярского, вопрос со штрафами также будет еще рассматриваться и, возможно, суммы будут корректироваться.

«Применение штрафов не всегда должно быть молниеносным и следовать за первым же нарушением — это мера исключительная, — отметил автор законопроекта. — Кроме того, штрафные санкции наступают не за факт размещения недостоверной или порочащей информации. Мы понимаем, что сеть не несет ответственность за каждого пользователя. Штраф последует за нежелание удалять информацию в случае, если на это указывает государственный орган».

Объяснил Сергей Боярский, и кто будет определять, какие сведения являются недостоверными.

«Кто указывает не недостоверность сведений? В нашей конструкции закона предусмотрено, что это уполномоченный орган, — отметил Боярский. — Все зависит от типа информации. Если мы рассматриваем в качестве примера недавнюю трагедию в Кемерово, когда распространялись фальсифицированные данные о количестве погибших, таким органом выступило бы министерство по чрезвычайным ситуациям. Оно бы выпустило официальный документ, представленный Роскомнадзору, что информация о количестве погибших, которая волнообразно распространяется в социальных сетях, является недостоверной: «Вот наша официальная позиция, пожалуйста, займитесь чисткой информационного пространства, не надо нагнетать».

В других случаях, по словам депутата, также предлагается привлекать профильные ведомства: если речь идет о панике из-за якобы опасности эпидемии, — это эпиднадзор, в других случаях — МВД, ФСБ и так далее.

«Но Роскомнадзор в случае подобных требований не сам блокирует, а принуждает к этому соцсеть — блокировка извне у нас возможна только по решению суда. Так в нашей конструкции и предусматривается. Если соцсеть считает, что профильный орган не прав, и говорит: «Мы оставляем информацию», тогда выносится постановление об административном правонарушении. Да, там штрафы весьма серьезные — мы их взяли по аналогу с немецким законом, но там они кратно превышают наши — от пяти до 50 миллионов евро в отношении соцсети, которая игнорирует требования закона. Но мы привели суммы штрафа примерно в соответствие с нашей заработной платой, понимая, что да, конечно, они высокие. Но отнюдь не самые высокие — нарушение антимонопольного законодательства может повлечь еще более высокие штрафы. Это, конечно, вопрос обсуждения. Насколько изменятся ко второму чтению суммы штрафов, будет ли градация при первом и последующих нарушениях, и т.д. — все это мы будем обсуждать с экспертами профильного комитета», — отметил Сергей Боярский.

Согласно предложенным поправкам, все социальные сети будут обязаны открыть представительства в России и идентифицировать пользователей по номеру телефона. Помимо недостоверной и порочащей информации, соцсети должны будут удалять противозаконный контент и следить, чтобы пользователи не публиковали материалы, содержащие «порнографию, культ насилия и жестокости», а также нецензурную брань.