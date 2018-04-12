ВСУ обстреляли село Санжаровка в ЛНР из запрещенного минскими соглашениями оружия

Луганск, 12 апреля. ВСУ из 120 миллиметровых минометов обстреляли село Санжаровка в ЛНР, сообщил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.

Украинские силовики около в районе трех часов дня обстреляли населенный пункт Санжаровка. По словам Андея Марочко, огонь велся с направления пгт Мироновский запрещенными минскими соглашениями крупнокалиберными минометами.

Ранее сообщалось об обстрелах районов Первомайска и села Калиново-Борщеватое. На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в апреле того же года Киев инициировал силовую операцию против республик Донбасса.