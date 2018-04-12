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ВСУ обстреляли село Санжаровка в ЛНР из запрещенного минскими соглашениями оружия
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    ВСУ обстреляли село Санжаровка в ЛНР из запрещенного минскими соглашениями оружия

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    ВСУ обстреляли село Санжаровка в ЛНР из запрещенного минскими соглашениями оружия

    Луганск, 12 апреля. ВСУ из 120 миллиметровых минометов обстреляли село Санжаровка в ЛНР, сообщил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко. 

    Украинские силовики около в районе трех часов дня обстреляли населенный пункт Санжаровка. По словам Андея Марочко, огонь велся с направления пгт Мироновский запрещенными минскими соглашениями крупнокалиберными минометами.

    Ранее сообщалось об обстрелах районов Первомайска и села Калиново-Борщеватое. На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, в апреле того же года Киев инициировал силовую операцию против республик Донбасса. 

    Автор: Ирина Селезнева
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