Жители ЛНР сравнивают Россию с добрым котом Леопольдом, а США и Англию — с вредными мышами

«Как вы думаете, будет ли война между США и Россией? И надо ли воевать или искать компромисс?» С такими вопросами обратился корреспондент Федерального агентства новостей к жителям ЛНР. Как выяснилось, многие считают, что вооруженное противостояние невозможно. Люди уверены: нужно вступать в диалог и договариваться.

«Все таки нет, Путин сделает все, чтобы был мир. Надо мирно все решать, — уверена Галина Анатольевна. — Правда, знаете, как у нас все получается. Россия — это добрый кот Леопольд, а США и Англия — это вредные мыши, которые всегда пакости делают. Путин им все время говорит: «Ребята давайте жить дружно!»

«Я думаю теоретически возможно, но реально войны не будет. Если на Россию нападут, она должна отвечать. А так, конечно же, искать компромисс. Но компромисс не путем отказа от своих интересов», — считает Александр.

С мнением Александра согласна и Жанна:

«Я думаю, что война невозможна. Это катастрофически опасно для обеих держав. Я за то, чтобы искать компромисс. Все народы должны жить в мире. Я за мир!»

«Мне кажется, война возможно, но компромисс искать нужно, — делится Владимир. — Война — это смерть. А людям нужна жизнь».

В последнее время в мире накалилась политическая обстановка. США демонстрируют отнюдь не дружеское отношение к России. Но все же люди рассчитывают на мирный исход. О том, что войны допустить нельзя, говорит каждый первый:

«Я уверена, получится договориться, — считает Татьяна. — Надо искать компромисс. Не надо воевать, надо жить в мире. Война никому не нужна».

За мир выступает и Елизавета:

«Мне кажется все что угодно в этом мире возможно. Но надо искать компромисс, потому что ни один спор не стоит человеческих жизней».

Татьяна тоже думает, что вероятность войны есть, но надеется на то, что договориться все же удастся:

«Да кто ж его знает? По идее, конечно война возможна. Но я думаю, что этого попросту не допустят. Нужно искать компромисс. США порой слишком напористы, иногда надо ставить их на место. Путин молодец!»

«Нельзя такого допустить, и не будет ничего, — уверен Владимир Васильевич. — Это просто шантаж со стороны США. Ни в коем случая нельзя воевать, это же третья мировая сразу будет! Кому она нужна? Только компромисс, нужно садиться за стол переговоров и искать решение».

Люди искренне верят, что Россия сможет избежать войны:

«Хочется верить, что не будет войны. Обязательно надо искать компромисс. Весь Запад на нас ополчился. Показывают свое превосходство».

По мнению Елены, на Россию не нападут, потому что боятся: