Меню
Общество
Британским болельщикам перед матчем с ЦСКА пообещали «теплое приветствие из России»
Новости Сирии
Сирия: в ОЗХО подтвердили, что эксперты начнут работу в Думе 14 апреля
Следующая новость
Загрузка...

    Британским болельщикам перед матчем с ЦСКА пообещали «теплое приветствие из России»

    76

    Британским болельщикам перед матчем с ЦСКА пообещали «теплое приветствие из России»

    Москва, 12 апреля. Болельщики английского «Арсенала» получат меховые шапки перед стартом четвертьфинального поединка Лиги Европы между лондонским клубом и ЦСКА, который состоится в четверг в Москве.

    О том, что британцев ждет «теплое приветствие из России», сообщается в Twitter российского клуба.

    Сообщается, что шапки болельщикам «канониров» вручат молодые игроки из академии ЦСКА. На каждый головной убор нанесена надпись: «Теплое приветствие из России».

    Напомним, матч ЦСКА и «Арсенала» начнется в 22.05. О том, есть ли у москвичей шансы на успех в противостоянии с более именитым соперником, Федеральному агентству новостей ранее рассказал экс-тренер «Краснодара» Олег Кононов.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    Поклонская отреагировала на заявление Порошенко о выходе Украины из СНГ

    17:49   12 Апреля 2018
    4004
    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

    17:44   12 Апреля 2018
    1925
    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    Песков заявил, что канал связи между военными РФ и США по Сирии не прерывался

    12:22   12 Апреля 2018
    2522
    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    Эксперты: Украину ждет дефицит топлива и взрывной рост цен на бензин

    12:08   12 Апреля 2018
    3158