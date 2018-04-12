Британским болельщикам перед матчем с ЦСКА пообещали «теплое приветствие из России»

Москва, 12 апреля. Болельщики английского «Арсенала» получат меховые шапки перед стартом четвертьфинального поединка Лиги Европы между лондонским клубом и ЦСКА, который состоится в четверг в Москве.

О том, что британцев ждет «теплое приветствие из России», сообщается в Twitter российского клуба.

Arsenal fans given free fur hat ahead of Europa League quarter-final clash with #CSKA https://t.co/toftMWWvTj — PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) April 12, 2018

Сообщается, что шапки болельщикам «канониров» вручат молодые игроки из академии ЦСКА. На каждый головной убор нанесена надпись: «Теплое приветствие из России».

Напомним, матч ЦСКА и «Арсенала» начнется в 22.05. О том, есть ли у москвичей шансы на успех в противостоянии с более именитым соперником, Федеральному агентству новостей ранее рассказал экс-тренер «Краснодара» Олег Кононов.