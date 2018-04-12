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Политика
Сирийская оппозиция предупредила о негативных последствиях удара США по Сирии
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    Сирийская оппозиция предупредила о негативных последствиях удара США по Сирии

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    Сирийская оппозиция предупредила о негативных последствиях удара США по Сирии

    Москва, 12 апреля. Удар США по Сирии может значительно осложнить процесс мирного урегулирования, считает лидер платформы «Москва» сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

    «Если произойдет столкновение, то оно отложит политический процесс, это не полезно, потому что в конце концов будет серьезно угрожать единству Сирии и ее суверенитету», — отметил он.

    Джамиль не исключает, что политический процесс может полностью остановиться. По его словам, США проиграли политическую и военную борьбу за сферу влияния в Сирии, и  теперь пытаются отыграть свои позиции. Однако, уверен представитель сирийкой оппозиции, это возможно и без военной агрессии, если следовать путем переговоров и соблюдать резолюцию 2254 Совбеза ООН. Это будет отвечать интересам всех сторон, добавил Джамиль в разговоре с агентством РИА Новости.

    Напомним, что ранее Трамп пригрозил нанести удар по Сирии после того, как «Белые каски» сообщили о «химатаке», которая якобы была совершена в сирийской Думе. При этом Вашингтон не предоставил никаких свидетельств этой «химатаки».

    Автор: Антон Соколов
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