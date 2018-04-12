МИД РФ о «деле Скрипалей»: Есть все основания предъявить Лондону обвинения в дезинформации

Москва, 12 апреля. У России есть все основания обвинить Лондон в пропаганде и дезинформации по так называемому «делу Скрипаля», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

Захарова отметила, что Лондон так и не представил России запрашиваемые данные, связанные с делом о так называемом отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Хочу сказать, у нас есть все основания предъявить обвинения Лондону в дезинформации, пропаганде и манипулировании общественным мнением», — констатировала представитель МИД.

Она отметила, что Москва делает все, чтобы получить информацию о том, что Скрипали живы. Она также отметила, что российская сторона хотела бы получить данные об инциденте от первых лиц.

Однако ни одно британское ведомство не предоставляет никакой информации по этому громкому делу. В свою очередь Захарова отметила, что вопросов у Москвы становится все больше.

«12 апреля в ОЗХО подтвердили выводы о том, что от вещества пострадали три человека, — напомнила она. — Говорится, что вещество было высокой степени очистки. Такая констатация вызывает вопросы».

«РФ не примет на веру никаких выводов по «делу Скрипалей», пока российским экспертам не будет предоставлен доступ к материалам», — заключила дипломат.

Напомним, ранее Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Заявление России по «делу Скрипаля» поддержали в ОЗХО 14 стран.