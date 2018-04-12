Володин призвал ОДКБ поддержать нейтралитет Сербии, несмотря на давление США

Санкт-Петербург, 12 апреля. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержать стремление Сербии сохранить нейтралитет, несмотря на давление со стороны США и ЕС.

«Нам со своей стороны надо подумать о формах диалога с нашими коллегами из Сербии с тем, чтобы те вопросы, которые они поднимают, мы могли бы эффективно рассмотреть в той части, где мы сочтем необходимым поддержать позицию», — заявил Володин, выступая на совете Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он также подчеркнул, что Сербия «достойна этой поддержки», так как стремиться быть нейтральной и независимой страной в Европе. Сербии сложно с такой позицией, потому что она подвержена «давлению США и ЕС», считает Володин. Он добавил, что Россия солидарна с позицией невмешательства в дела других государств.

Ранее глава комитета Парламента Сербии по Косово и Метохии Милован Дрецун заявил, что Запад хочет поссорить Россию и Сербию и препятствуют ее укреплению в регионе.