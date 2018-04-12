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Володин призвал ОДКБ поддержать нейтралитет Сербии, несмотря на давление США
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    Володин призвал ОДКБ поддержать нейтралитет Сербии, несмотря на давление США

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    Володин призвал ОДКБ поддержать нейтралитет Сербии, несмотря на давление США

    Санкт-Петербург, 12 апреля. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержать стремление Сербии сохранить нейтралитет, несмотря на давление со стороны США и ЕС.

    «Нам со своей стороны надо подумать о формах диалога с нашими коллегами из Сербии с тем, чтобы те вопросы, которые они поднимают, мы могли бы эффективно рассмотреть в той части, где мы сочтем необходимым поддержать позицию», — заявил Володин, выступая на совете Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Он также подчеркнул, что Сербия «достойна этой поддержки», так как стремиться быть нейтральной и независимой страной в Европе. Сербии сложно с такой позицией, потому что она подвержена «давлению США и ЕС», считает Володин. Он добавил, что Россия солидарна с позицией невмешательства в дела других государств.

    Ранее глава комитета Парламента Сербии по Косово и Метохии Милован Дрецун заявил, что Запад хочет поссорить Россию и Сербию и препятствуют ее укреплению в регионе.

    «В последнее время выросли трения в регионе, ситуация усложняется. Усложняют ее США и страны – союзники США, которые хотят помешать сближению стран региона с Россией», — заявил Дрецун, отметив, что Сербия — нейтральная страна.

    Автор: Дима Оленин
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