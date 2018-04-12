Путин и Эрдоган обсудили прибытие в Сирию экспертов ОЗХО

Москва, 12 апреля. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в котором подчеркнули важность обеспечения условий для работы направляющихся в Сирию инспекторов ОЗХО. Об этом сообщили в Кремле.

«Выражена обеспокоенность нынешним обострением ситуации в Сирии и вокруг нее на фоне раздуваемых спекуляций относительно якобы имевшего место использования химического оружия в городе Дума. Подчеркнута важность обеспечения необходимых условий для работы направляющихся в Сирию инспекторов ОЗХО», — отмечается в официальном комментарии по итогам переговоров Путина и Эрдогана.

Напомним, ранее стало известно, что эксперты ОЗХО прибудут в Дамаск в пятницу. Оттуда они отправятся в Думу, где будут искать подтверждения растиражированной ранее информации о том, что на город якобы была сброшена бомба с хлором.

Отметим, что Дамаск и Минобороны РФ опровергли эти сообщения, в то же время западные страны уже пригрозили Сирии ракетным ударом.