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Пользователей Android предупредили о появлении опасного двойника WhatsApp
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    Пользователей Android предупредили о появлении опасного двойника WhatsApp

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    Пользователей Android предупредили о появлении опасного двойника WhatsApp

    Москва, 12 апреля. Ворующий личные данные пользователей двойник WhatsApp угрожает обладателям устройств на Android.

    Пользователи Android обнаружили опасного двойника известного мессенджера WhatsApp. Приложение устанавливает само себя на устройства и маскируется под популярную программу. После этого оно начинает воровать личные данные пользователя и передавать их третьим лицам.

    Специалисты обратили внимание, что подцепить вредоносную программу можно по определенной ссылке в социальных сетях, она выдает себя за WhatsApp Plus. При обнаружении такого приложения они призывают срочно удалить его с гаджета.

    Пользователей Android предупредили о появлении опасного двойника WhatsApp

    Автор: Катерина Тимошенская
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