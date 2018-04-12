Путин провел «стыковку» с модулем орбитальной станции на ВДНХ

Москва, 12 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин осмотрел экспозицию открывшегося по окончании реконструкции музейного павильона «Космос» на ВДНХ, а затем провел «стыковку» симулятора летательного аппарата с модулем орбитальной станции.

В ходе экскурсии глава российского государства также осмотрел спускаемый аппарат «Восток-1», в котором совершил полет вокруг планеты первый космонавт в мире Юрий Гагарин.

Также Путин ознакомился с автоматической орбитальной станцией «Алмаз» и с созданным образовательным центром для детей и подростков.

В четверг, 12 апреля, в России отмечается День космонавтики. Путин поздравил космонавтов с праздником, рассказал о тестах новой отечественной сверхтяжелой ракеты и заявил, что Россия не намерена выходить из международных программ по космосу.