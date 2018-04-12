Выполнили заказ Лондона: эксперт по химоружию оценил отчет ОЗХО по делу Скрипалей

Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, он с самого начала предполагал, что доклад ОЗХО по инциденту в Солсбери будет «максимально политкорректным», но отвечающим интересам Лондона.

В четверг Организация по запрещению химоружия обнародовала состоящий из 12 пунктов отчет о расследовании дела Скрипаля, в котором утверждается, что в крови потерпевших во время инцидента в Солсбери и пробах из окружающей среды обнаружен один и тот же токсичный химикат, не содержащий примесей.

Название отравляющего вещества, как и страна его происхождения в открытой части доклада не называются. Однако британские СМИ поспешили распространить информацию, что эксперты ОЗХО подтвердили отравление Скрипалей «Новичком», произведенным в России.

«Как специалисты британского «Портон-Дауна» — крупнейшего в Европе центра, специализирующегося на химических и биологических веществах, ядах и тому подобное, не смогли идентифицировать страну происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали, так и эксперты ОЗХО не смогли бы справиться с этой задачей, потому что британская сторона сделала все возможное, чтобы замести улики против себя», — заметил военный эксперт.

Игорь Никулин напомнил, что инспекторы ОЗХО приехали в Солсбери спустя три недели после инцидента, «когда все сроки по разложению вещества уже вышли».

«С большой долей вероятности, то есть highly likely, как говорят британцы, вещество, которым пытались убить Скрипалей, было произведено в самом «Портон-Дауне», поскольку оно, как мы поняли из опубликованного сегодня доклада, «высокой чистоты». И пусть британцы попробуют это опровергнуть. Тем более что образец у них есть, что подтвердили глава британского МИД Борис Джонсон, и химик Вил Мирзаянов, которого связывают с разработкой отравляющих веществ нервнопаралитического действия этого класса. Но, конечно, специалисты ОЗХО ни за что бы к такому выводу не пришли, потому что заказчиком их работы был Лондон», — заметил военный эксперт.

Игорь Никулин прогнозирует, что в закрытой части доклада ОЗХО по делу Скрипалей все-таки будет фигурировать отравляющее вещество А-234, входящее в список Организации по запрещению химоружия. В СМИ оно известно как «Новичок».

«Об этом говорит тот факт, что эксперты ОЗХО в своем отчете написали, что их «результаты анализов подтверждают выводы Соединенного Королевства, касающиеся идентификации химического вещества, примененного в Солсбери и тяжело ранившего трех человек». Да и гендиректор Организации заявлял, что, прежде всего, результаты их исследования будут показаны заказчику в лице Британии, а только потом, если британцы будут не против, отчет будет предоставлен другим участникам инцидента, входящим в исполком ОЗХО», — объяснил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию.

Игорь Никулин уверен, что дело Скрипалей — это часть антироссийской кампании, затеянной Западом против России после его поражения в Сирии.