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Федерация хоккея России поблагодарила Знарка за работу со сборной
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    Федерация хоккея России поблагодарила Знарка за работу со сборной

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    Федерация хоккея России поблагодарила Знарка за работу со сборной

    Москва, 12 апреля. Федерация хоккея России поблагодарила тренеров Олега Знарка и Харийса Витолиньша за работу в российской сборной.

    «Федерация хоккея России от всего сердца благодарит олимпийских чемпионов, чемпионов мира Олега Знарка и Харийса Витолиньша за работу в национальной сборной», — сообщается на официальном сайте Федерации.

    Олег Знарок был назначен главным тренером сборной России по хоккею в мае 2014 года. Под его руководством и Харийса Витолиньша команда завоевала золотые медали на чемпионате мира в Минске в 2014 году и зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

    Ранее президент Федерации сообщил, что на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной России назначен Илья Воробьев. Олег Знарок будет его консультантом.

    Автор: Дарья Смолина
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