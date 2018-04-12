Федерация хоккея России поблагодарила Знарка за работу со сборной

Москва, 12 апреля. Федерация хоккея России поблагодарила тренеров Олега Знарка и Харийса Витолиньша за работу в российской сборной.

«Федерация хоккея России от всего сердца благодарит олимпийских чемпионов, чемпионов мира Олега Знарка и Харийса Витолиньша за работу в национальной сборной», — сообщается на официальном сайте Федерации.

Олег Знарок был назначен главным тренером сборной России по хоккею в мае 2014 года. Под его руководством и Харийса Витолиньша команда завоевала золотые медали на чемпионате мира в Минске в 2014 году и зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Ранее президент Федерации сообщил, что на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной России назначен Илья Воробьев. Олег Знарок будет его консультантом.