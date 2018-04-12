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Ученые протестировали разработанную для женщин кислотную вакцину от рака
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    Ученые протестировали разработанную для женщин кислотную вакцину от рака

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    Ученые протестировали разработанную для женщин кислотную вакцину от рака

    Лозанна, 12 апреля. Группа ученых из Лозанны (Швейцария) успешно протестировали новую вакцину против рака яичников, созданную на основе кислоты и иммунных клеток.

    Как показали исследования, чтобы вакцина сработала, необходимо сперва обработать часть пораженных клеток кислотой, которая провоцирует химическую реакцию, способствующую высвобождению особых молекул. После этого раствор смешивают с иммунными клетками и вводят обратно в организм.

    Данный метод позволяет снизить активность распространения раковой опухоли и уничтожить пораженные клетки. Результат заметен уже через 15 недель. Степень выживаемости внушает оптимизм: 80% женщин, прошедших эту процедуру, остались живы, спустя два года.

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские власти уделят особое внимание борьбе с онкологическими заболеваниями.

    Автор: Антон Соколов
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