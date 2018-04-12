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Стоимость биткоина впервые с марта пробила отметку в 8 тысяч долларов
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    Стоимость биткоина впервые с марта пробила отметку в 8 тысяч долларов

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    Стоимость биткоина впервые с марта пробила отметку в 8 тысяч долларов

    Москва, 12 апреля. Биткоин в четверг днем продолжает дорожать, преодолев впервые с конца прошлого месяца психологическую отметку в 8 тысяч долларов. Об этом говорят данные торгов.

    Согласно информации портала CoinMarketCap, по состоянию на 16.50 по московскому времени популярная криптовалюта выросла в цене на 11,08% и составила 7,676 тыс. долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала чуть больше — на 11,40% и составила 7,717 тыс. долларов.

    Отмечается, что ранее в четверг во время торгов на бирже Bitfinex цена биткоина показывала большие темпы роста и достигла отметки в 8,083 тыс. долларов. Таким образом, она впервые с конца марта поднялась выше психологической отметки в 8 тысяч долларов.

    Как отметил сооснователь блокчейн-платформы BitClave.ru Алекс Бессонов, такой стремительный рост цены биткоина связан с решением свыше 20 государств Европейского союза подписать декларацию о создании Европейского партнерства в области блокчейна.

    Автор: Дана Балан
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