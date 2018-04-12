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Прокурор заявил, что у Сечина не было оснований лгать на допросе по делу Улюкаева
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    Прокурор заявил, что у Сечина не было оснований лгать на допросе по делу Улюкаева

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    Игорь Сечин

    Москва, 12 апреля. Прокурор Борис Непорожный считает, что у руководителя «Роснефти» Игоря Сечина не было оснований лгать на допросе по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

    Непорожный констатировал, что показания Сечина по делу Улюкаева согласуются с другими добытыми следствием доказательствами.

    «У свидетеля не было оснований давать неправдивые показания», — добавил прокурор.

    Кроме того, он заявил, что версию защиты Улюкаева он считает «глупейшей».

    «Алексей Валентинович придумывал различные версии (как в багажнике его авто оказалась сумка с деньгами)», — приводит слова прокурора РИА Новости.

    Ранее глава компании «Роснефть» рассказал, что пришел в суд по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева и дал показания.

    Алексей Улюкаев

    Автор: Катерина Тимошенская
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