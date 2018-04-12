Дорог в 2018 году в России отремонтируют меньше, но лучше

Москва, 12 апреля. Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» будет выполнен досрочно или «пересмотрен в сторону более амбициозных показателей», заявил Федеральному агентству новостей эксперт при правительстве России.

Как сообщил ФАН эксперт аналитического центра при правительстве РФ Алексей Сафронов, на 2018 год запланирован ремонт 4615 км дорог, что на 450 км меньше, чем в прошлом году.

«Однако сокращение объемов работ в километрах, по сравнению с 2017 годом, не должно вводить в заблуждение, т.к. в 2017 году ремонтировались самые простые участки, а теперь начинается реализация более капиталоемких проектов», — уточняет Сафронов.

Он также отметил, что в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого реализуется программа, отчетным показателем является доля дорог в нормативном состоянии, а не километраж отремонтированных трасс.

«Поэтому запланированные объемы на 2018 год представляются вполне обоснованными. После их выполнения доля дорог в нормативном состоянии в российских агломерациях вырастет до 61, 3%. В 2016 году она составляла только 42%, то есть, рост составит в полтора раза», — заключает эксперт.

По оценкам Алексея Сафронова, учитывая объемы выполненных работ по проекту в течение первых двух лет, «можно ожидать, что либо проект будет выполнен досрочно, либо цели на 2025 год будут пересмотрены в сторону более амбициозных показателей».

Напомним, приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорожной сети 38 городских агломераций. К концу 2018 года в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% дорожной сети, к концу 2025 года – не менее 85%.

Это должно снизить количество мест концентрации ДТП в той же пропорции.

Помимо двух «статистических» показателей (доля дорог в нормативном состоянии и снижение мест концентрации ДТП) реализация проекта оценивается еще по двум критериям: сокращение доли дорог, работающих в режиме перегрузки, и доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорогах.

Проект финансируется примерно поровну за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов. Общий объем финансирования составляет порядка 65 млрд рублей в год в течение 2017-2025 годов.



