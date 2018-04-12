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Синоптики предсказали май теплее нормы на европейской территории РФ
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    Синоптики предсказали май теплее нормы на европейской территории РФ

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    Синоптики предсказали май теплее нормы на европейской территории РФ

    Москва, 12 апреля. Последний месяц весны в текущем году будет заметно теплее мая 2017 года. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Он отметил, что температурный фон, по предварительной оценке специалистов, будет выше нормы. В то же время глава Гидрометцентра не исключил и внезапного, но кратковременного похолодания.

    «Похолодание с понижением температуры до отрицательных значений тоже прогнозируется», — приводит комментарий Вильфанда «Ридус».

    Глава метеорологической службы также рассказал и о прогнозе погоды на ближайшие выходные. По словам Вильфанда, в европейской части России в выходные будет около 14-16 градусов тепла.

    Напомним, ранее стало известно, когда в Москве в связи с повышением температуры воздуха начнут работать тележки с мороженым и прохладительными напитками.

    Автор: Федор Веснин
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