Синоптики предсказали май теплее нормы на европейской территории РФ

Москва, 12 апреля. Последний месяц весны в текущем году будет заметно теплее мая 2017 года. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что температурный фон, по предварительной оценке специалистов, будет выше нормы. В то же время глава Гидрометцентра не исключил и внезапного, но кратковременного похолодания.

«Похолодание с понижением температуры до отрицательных значений тоже прогнозируется», — приводит комментарий Вильфанда «Ридус».

Глава метеорологической службы также рассказал и о прогнозе погоды на ближайшие выходные. По словам Вильфанда, в европейской части России в выходные будет около 14-16 градусов тепла.

Напомним, ранее стало известно, когда в Москве в связи с повышением температуры воздуха начнут работать тележки с мороженым и прохладительными напитками.