«Может, маршрутка в Россию поедет?»: пассажирка на Украине устроила скандал из-за русской музыки

Тернополь, 12 апреля. В одной из маршруток на Западной Украине произошел скандал из-за русскоязычной поп-музыки, звучащей из динамиков со стороны водителя. Жительница Тернопольской области попросила выключить «низкосортную российскую попсу», а после отказа подняла шум.

Инцидент произошел 7 апреля, видео появилось позднее на странице скандалистки в Facebook. На ролике запечатлено, что после просьбы выключить русскую музыку, водитель обратился к другим пассажирам. Мужчина спросил, не мешает ли музыка кому-то еще, но остальные пассажиры промолчали в ответ.

«Никому не мешает значит, всем нравится,… так может, эта маршрутка в Россию поедет?», — возмутилась недовольная женщина.

Затем свидетели скандала постарались успокоить жительницу Тернопольской области, напомнив, что скоро Пасха. Они предложили ей надеть наушники и слушать любую музыку. Но та заявила, что не будет два с половиной часа езды слушать русский язык.