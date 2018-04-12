«Скатертью дорога»: в Минске не расстроились из-за выхода Украины из СНГ
Минск, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру выхода страны из учредительных органов Содружества Независимых Государств. Это решение Киева прокомментировал экс-глава белорусского правительства Вячеслав Кебич, пожелав Украине «успешного выхода».
«Украина собирается официально выйти из СНГ? Скатертью дорога!» — заявил он.
Кроме того, политик напомнил, что Украина уже давно фактически не принимала никакого участия в работе СНГ и числилась в организации формально.
«А ведь еще до Порошенко Украина не выполняла ни одного указания, решения СНГ. Выход из него ни о чем не говорит», — заметил Кебич.