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Политика
«Скатертью дорога»: в Минске не расстроились из-за выхода Украины из СНГ
Политика
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    «Скатертью дорога»: в Минске не расстроились из-за выхода Украины из СНГ

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    «Скатертью дорога»: в Минске не расстроились из-за выхода Украины из СНГ

    Минск, 12 апреля. Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру выхода страны из учредительных органов Содружества Независимых Государств. Это решение Киева прокомментировал экс-глава белорусского правительства Вячеслав Кебич, пожелав Украине «успешного выхода».

    «Украина собирается официально выйти из СНГ? Скатертью дорога!» — заявил он.

    Кроме того, политик напомнил, что Украина уже давно фактически не принимала никакого участия в работе СНГ и числилась в организации формально.

    «А ведь еще до Порошенко Украина не выполняла ни одного указания, решения СНГ. Выход из него ни о чем не говорит», — заметил Кебич.

    Автор: Алексей Громов
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