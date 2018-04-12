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Яценюк потребовал от НАТО и ЕС ответа по членству Украины
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    Яценюк потребовал от НАТО и ЕС ответа по членству Украины

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    Яценюк потребовал от НАТО и ЕС ответа по членству Украины

    Киев, 12 апреля. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что отсутствие действий провоцирует тоталитарные режимы к переходу десятков красных линий.

    «Защита стран-членов НАТО и Украины в будущем, — это не только прописанная на бумаге статья 5 Вашингтонского договора, а это реализация этой статьи: в том случае, если кто-то напал на одну из стран-членов НАТО означает нападение на всех», — сказал Яценюк, выступая на Киевском форуме безопасности.

    По словам экс-премьера, ЕС разделяют стремление Украины получить его членство. Однако целостность и демократия ЕС сейчас находится под угрозой, считает он. Тем не менее, этот союз продолжает оставаться образцом свободы, к которому тянется украинская нация.

    «И поэтому мы просим наших европейских партнеров очень четкой перспективы для Украины. То же касается членства в НАТО», — требовательно заявил украинский политик, подчеркнув, что это должны быть не просто слова, а «четкие действия».

    НАТО говорит о том, что «двери открыты», напомнил Яценюк, отметив, что все еще не понимает, так это или нет. Ответ должен быть только один: «Да, мы хотим иметь сильную Европу, где Украина является членом», считает экс-премьер Украины.

    Автор: Дима Оленин
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